В Магнитогорске возбудили уголовное дело из-за стрельбы по подросткам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска, который после конфликта с подростками в трамвае открыл по ним стрельбу из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области в пятницу.

По данным следствия, вечером 17 февраля пассажир трамвая выстрелил из пневматики в двух подростков, когда они вышли на остановке "Гостиный двор". Подростки отделались ссадинами.

Ведомство уточняет, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Его личность установлена. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, где находится фигурант дела, чтобы задержать и избрать ему меру пресечения.

Следователи также просят граждан помочь в розыске подозреваемого.

Ранее сообщалось, что полиция Магнитогорска выясняет обстоятельства инцидента в трамвае по заявлению родителей подростков 16 и 17 лет. Согласно заявлению, мужчина был нетрезв и сначала оскорблял их сыновей, потом несколько раз выстрелил в них, когда они вышли из трамвая. Оба получили ранения, случайный водитель доставил их в травмпункт.