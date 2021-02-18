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Пьяный пассажир трамвая расстрелял из пневматики подростков в Магнитогорске

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Магнитогорска (Челябинская область) выясняет обстоятельства инцидента в трамвае, в результате которого, согласно заявлению пострадавших, получили ранения из травматического оружия двое подростков. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по городу в четверг.

Подробности о происшествии изложил в группе "Черное& Белое Магнитогорск"" в соцсети "ВКонтакте" родитель одного из подростков. По его словам, в среду поздним вечером нетрезвый неизвестный мужчина сначала оскорблял и угрожал их сыновьям 16 и 17 лет.

"Они попросили мужчину успокоиться, мужчина достал пневматический пистолет из-за пояса, направил в лицо подростку и начал угрожать, в шоковом состоянии подросток отвел его руку в сторону, тогда он перенаправил на второго (...) вмешалась кондуктор, увела буянившего в сторону", - пишет автор поста.

По его словам, молодые люди вышли на ближайшей остановке, но мужчина несколько раз выстрелил им вслед, одному "попал в бедро и палец на ноге, второму подростку в висок".

Случайный водитель, увидев происходящее, отвез обоих пострадавших в травмпункт.

По словам автора поста, рентген показал, что у подростка, которому попали в височную область,"пулька осталась под кожей", ее вытащить не смогли. По его словам, ее попробуют достать после УЗИ.

Родители также просят откликнуться свидетелей происшествия, чтобы найти стрелявшего.

Магнитогорск Челябинская область

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