Mail.ru оштрафовали на 4 млн руб. за не удаленный контент

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд Савеловского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Mail.ru за не удаленную информацию, которая запрещена в РФ.

По двум административным делам вынесены постановления от 04 марта, согласно которым ООО "Мэйл. РУ" признано виновным в правонарушении по ч.2 ст 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), cообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова в пятницу.

Она отметила, что по каждому делу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей.

Речь идет о социальной сети "Одноклассники", которая не удалила запрещенную информацию у себя на платформе.