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В московский суд поступили 12 протоколов о штрафах против Telegram и TikTok

В московский суд поступили 12 протоколов о штрафах против Telegram и TikTok
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В мировой суд Москвы поступило 12 протоколов об административном правонарушении со стороны Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, которые не удалили контенты с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции.

В суде уточнили, что это два административных протокола в отношении Telegram, один протокол в отношении TikTok, и по три протокола в отношении Facebook, Twitter, и Google.

В отношении компаний составлены протоколы по статье КоАП о неудалении информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Заседания по рассмотрению административных протоколов пройдут 2 апреля в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы.

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В начале марта мировой суд Савеловского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Mail.ru за неудаление запрещенной информации принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники".

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

23, 31 января и 2 февраля а регионах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения на родину 17 января. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный приговор на реальный по делу "Ив Роше" со сроком заключения 3,5 года.

Telegram Facebook Twitter TikTok Google Москва

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