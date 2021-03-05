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В Архангельске осудили виновника ДТП, в котором погиб сын экс-губернатора региона

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Суд в Архангельске вынес приговор местному жителю Анатолию Лихачеву по делу о ДТП, в котором погиб сын бывшего губернатора Поморья Анатолия Ефремова Алексей Ефремов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

Лихачев признан виновным по пункту "а" части 4 статьи 264 и статьи 264.1 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Он приговорен к 7,5 годам колонии-поселения.

Лихачев, лишенный по решению суда прав на управление автомобилем, 25 сентября 2020 года сел за руль. Двигаясь по улице Адмирала Нахимова в Архангельске, он не справился с управлением, съехал с полосы движения и влетел в припаркованный грузовик. В результате аварии скончался пассажир Лихачева – Алексей Ефремов, сын экс-губернатора Архангельской области.

Помимо срока в колонии-поселении Лихачев лишен права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщалось, Ефремов-старший был губернатором Поморья с 1996 по 2004 годы. Погибший Ефремов возглавлял "Архангельский ДОК №1".

Архангельск ДТП

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