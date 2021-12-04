Один человек погиб в ДТП в Архангельской области

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием двух легковушек и грузовика произошла в субботу в Вельском районе Архангельской области, один человек погиб и двое пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 12:08 на 31-ом километре автодороги "Вельск - Шангалы".

По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом Scania двигался из Вельска в сторону поселка Шангалы. Пытаясь обогнать попутный автомобиль, он выехал на полосу встречного движения, не убедившись, что она свободна на достаточном для совершения маневра расстоянии, из-за чего грузовик столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21140. От удара ВАЗ откинуло на двигавшийся перед грузовиком автомобиль Niva Chevrolet.

В результате происшествия водителя ВАЗа и двух его пассажирок госпитализировали. Впоследствии одна женщина скончалась в больнице, уточнили в ведомстве.

По факту аварии полиция возбудила дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).