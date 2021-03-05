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Естественная убыль населения РФ в январе выросла в 2,5 раза к 2020 году

Естественная убыль населения РФ в январе выросла в 2,5 раза к 2020 году
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе 2021 года выросла в 2,5 раза по сравнению с январем 2020 года, сообщил в пятницу Росстат.

Показатель составил 113 166 человек против 45 255 человек годом ранее.

Число родившихся в январе 2021 года снизилось на 10,3% - до 106 603 детей со 118 820 детей в январе 2020 года.

Число умерших в РФ в январе 2021 года увеличилось на 33,9% - до 219 769 человек со 164 075 человек в январе 2020 года.

Среди умерших в январе у 21 511 основной причиной смерти был коронавирус. Еще у 4 781 человека вирус мог стать основной причиной смерти, но для подтверждения этой версии требуются дополнительные медицинские исследования. Кроме того, у 2 388 пациентов коронавирус спровоцировал развитие иных болезней и появление осложнений, ускоривших смерть.

За прошлый год и январь 2021 года умерли почти 200 тысяч россиян с COVID-19.

Смертность в РФ в январе по сравнению с декабрем 2020 года снизилась на 9,5%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам в пятницу.

"В структуре прироста смертности за январь 2021 года стопроцентно подтвержденные случаи ковида составляют 47,2%. Если к стопроцентно подтвержденным случаям добавить смертность от иных причин, когда тест на ковид был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6%", - добавила она.

Голикова отметила, что устойчивое снижение смертности в РФ в феврале по сравнению с январем составило 21,7%, таковы оперативные данные.

Росстат

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