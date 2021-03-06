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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:46Заразились
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В России выявлены еще 11 022 случая заражения коронавирусом

В России выявлены еще 11 022 случая заражения коронавирусом
В больничном комплексе поселка Коммунарка
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 022 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 15 027 пациентов, умер 441 человек.

В Москве зарегистрированы 1 820 новых случаев COVID-19 за сутки, 50 пациентов скончались, 1 922 выздоровели.

Наименьшее число случаев заражения за сутки зафиксировано в Еврейской АО, Магаданской области и Ненецком АО - по шесть, в Чукотском АО - два.

С начала распространения COVID-19 в России, со 2 марта 2020 года, нарастающим итогом зарегистрировано 4 млн 312 тыс. 181 случаев коронавирусной инфекции (+0,26% за минувшие сутки), 88 726 умерших и 3 млн 900 тыс. 348 выписанных.

Еще 975 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 746 - в Московской области, 386 - в Нижегородской области, 275 - в Воронежской области, по 270 - в Самарской и Ростовской областях, 205 - в Иркутской области, 186 - в Саратовской области, 177 - в Свердловской области.

Также 165 случаев зарегистрированы в Пермском крае, 159 - в Челябинской области, 156 - в Волгоградской области, 150 - в Красноярском крае, 146 - в Ленинградской области, 142 - в Пензенской области, 140 - в Краснодарском крае, 137 - в Вологодской области, 135 - в Ставропольском крае, по 134 - в Башкирии, Тверской области.

Еще 127 случаев выявлены в Алтайском крае, 121 - в Кировской области, по 120 - в Курской, Ярославской областях, 118 - в Архангельской области, 113 - в Тульской области, 111 - в Владимирской области, 110 - в Тамбовской области, 109 - в Новосибирской области, 106 - в Карелии, 104 - в Ханты-Мансийском АО, 103 - в Бурятии, 102 - в Липецкой области, 101 - в Ульяновской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Хроника коронавируса. Март.

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коронавирус

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