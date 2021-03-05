Школьный Wi-Fi позволит заходить только на верифицированные сайты

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Wi-Fi в школах позволит учителям и ученикам получать доступ только к верифицированной информации, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Wi-Fi в школе будет настроен на доступ к верифицированному контенту, тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется в недобросовестных целях", - сказал Кравцов в интервью программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК) в пятницу.

Он также отметил, что до конца 2021 года все городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью 100 мб/сек, а поселковые и сельские школы должны иметь подключение в 50 мб/сек.