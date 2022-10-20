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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Минцифры заморозило программу по подключению школ к Wi-Fi

Минцифры заморозило программу по подключению школ к Wi-Fi
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Программа по обеспечению интернетом через Wi-Fi в школах замораживается, сообщил в Госдуме лава Минцифры Максут Шадаев.

"Из таких программ, которые мы вынужденно приостанавливаем - это Wi-Fi в школах. У нас почти 9 тысяч школ уже получили Wi-Fi полноценный, во всех классах доступен интернет. Но мы договорились с Кравцовым (Сергеем Кравцовым, министром просвещения - ИФ), что мы посмотрим, как будет практика использования, и, отработав эти моменты, вернемся к рассмотрению этого вопроса", - сказал министр.

Также, по его словам, замораживается программа по субсидированию затрат на получение цифровой профессии. Как напомнил Шадаев, по этой программе государство может компенсировать от 50% до 100% затрат на обучение цифровыми профессиями.

"В этом году мы набираем последний поток, в следующем году его доучиваем и пока программу замораживаем", - отметил он.

На этом же мероприятии в Госдуме министр сообщил, в 2023 году все военкоматы страны будут обеспечены доступом к защищенному интернету и к сети Минобороны.

Ранее глава Минцифры обещал, что во всех школах и учебных классах к концу 2024 года будет Wi-Fi.

Минцифры Максут Шадаев Госдума Минпросвещения Сергей Кравцов Минобороны
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