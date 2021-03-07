В Дагестане восстановили прерванное из-за непогоды энергоснабжение

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Энергетики в Дагестане полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное сильным ветром, сообщает в воскресенье пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

Ранее сообщалось, что из-за ветра без электричества в республике остались более 151 тыс. человек. Отключения были зафиксированы в Дербентском, Хасавюртовском, Кармбудахкентском и Каякентском районах, а также частично в Махачкале.

В связи с сильным ветром и снегопадом энергетики Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ингушетии переведены в воскресенье в режим повышенной готовности.