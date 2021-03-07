В Дагестане непогода оставила без электричества более 150 тыс. человек

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают нарушенное из-за сильного ветра энергоснабжение в Дагестане, сообщает в воскресенье пресс-служба Минэнерго РФ.

По ее данным, без электричества остались около 151 200 человек.

Отмечается, что электроснабжение большинства потребителей планируется восстановить к 15:00 по Москве.

В свою очередь в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщили, что последствия непогоды в Дагестане устраняют свыше 200 человек и более 100 единиц техники.

Как отметили в компании, локальные отключения электроснабжения по сети 6-10 кВ в настоящее время зафиксированы в Дербентском, Хасавюртовском, Кармбудахкентском и Каякентском районах, а также частично в Махачкале. На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) отключений нет, сказали в пресс-службе.

В связи с сильным ветром и снегопадом энергетики Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ингушетии переведены в воскресенье в режим повышенной готовности.