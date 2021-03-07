Роскомнадзор потребовал от Facebook снятия блокировки с материалов СМИ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ, пригрозив крупными штрафами.

"В письме отмечается, что данные действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - говорится в сообщении РКН.

Там напомнили, что 24 февраля президент России подписал закон о штрафах за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ.

"Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей", - отметил в РКН.

Ранее администрация социальной сети Facebook ограничила доступ к материалам от 18 февраля в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ.

Речь идет о новостях на основе официальных релизов ФСБ и СК о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы. Соцсеть отметила эту информацию как "ложную". В информационном сообщении об удалении поста в Facebook указан подрядчик, проверивший информацию, - украинская фактчекинговая платформа StopFake.