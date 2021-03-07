Что произошло за день: воскресенье, 7 марта

Расследование в Австрии в связи с вакцинацией препаратом AstraZeneca, требование Роскомнадзора к Facebook о разблокировке новостей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлены 10 595 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выписаны по выздоровлении 11 576 человек, скончались 368 пациентов.

- В Австрии приостановили использование одной из партий вакцины AstraZeneca на время расследования. После прививки одна женщина умерла из-за тяжелого нарушения свертываемости крови, а еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии. Связь между вакцинацией и заболеваниями пока не установлена.

- Путин и Эрдоган примут участие в церемонии запуска основного этапа строительства АЭС "Аккую". Как ожидается, мероприятие с включением в режиме видеоконференции пройдет 10 марта.

- Роскомнадзор потребовал от Facebook снятия блокировки с материалов российских СМИ. Ранее соцсеть ограничила доступ к сообщениям о задержании сторонников украинской неонацистской группы силами ФСБ.

- В ХМАО ликвидировали возгорание на продуктопроводе под Нижневартовском. "СибурТюменьГаз" ликвидирует последствия аварии, по пробам поверхностных вод будет оценен ущерб окружающей среде. Экологи предполагают, что пожару могло предшествовать накопление газа подо льдом.

- Движение "За права человека" официально распущено. Участники съезда заявили, что не признают себя иностранными агентами, и намерены продолжать работу по защите прав человека.

- Российские вузы смогут проводить дистанционные экзамены с использованием биометрии. Для этого студенты должны будут зарегистрироваться в Единой биометрической системе, а перед аттестацией пройти проверку. Процедура должна помочь учащимся из отдаленных населенных пунктов.