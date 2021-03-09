В Кемерове 14-летний мальчик погиб в сугробе, скатившись с горки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Кузбассе началась доследственная проверка по факту гибели 14-летнего подростка в Кемерове во время катания с горки, сообщили в СК.

Предварительно установлено, что подростки днем 7 марта катались в Заводском районе со снежного склона на санках-ледянках. 14-летний мальчик скатился и провалился в сугроб. Приятели пытались его откопать сами, не смогли, и тогда они позвали на помощь. Сотрудники МЧС нашли тело погибшего в 16:10 по местному времени.

Точную причину гибели ребенка установит судмедэкспертиза.