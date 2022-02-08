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Ребенок погиб в результате несчастного случая на снежной горке на Чукотке

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура на Чукотке организовала проверку по факту несчастного случая на необорудованной снежной горке, в результате которого погиб ребенок, говорится в сообщении надзорного ведомства.

По предварительной информации, накануне в поселке Провидения девочка 2009 года рождения получила повреждения, катаясь с расположенной недалеко от жилых домов горки. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой в состоянии комы, девочка умерла в больнице.

В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по оборудованию безопасных мест для отдыха детей.

Также по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Чукотка

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