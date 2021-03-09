Пять человек погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморье

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Автомобиль провалился под лед в Приморском крае. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью семьи, включая трех детей, утонувших вместе с автомобилем в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор района. На месте работают водолазы, сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, в утонувшем автомобиле погибли жители приморского города Уссурийска.

В пресс-службе отдела МВД России по Уссурийску "Интерфаксу" сообщили, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух взрослых и троих детей, которые на автомобиле Nissan Datsun отправились из Уссурийска в поселок Тавричанка на рыбалку и до сих пор не вернулись. Установлено, что автомобиль утонул.

Операция по поиску пропавших продолжается.