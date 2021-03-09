Автомобиль с семьей ушел под лед в Приморье, пытаясь срезать путь

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля, который провалился под лед в Приморье и из-за чего погибли пять человек, пытался срезать путь. Как сообщает следственное управление СКР по региону, водитель, тело которого пока не найдено, решил сократить путь и выехал на лед.

Машина ушла под воду вместе с пассажирами.

По данным следствия, 8 марта муж с женой и тремя детьми отправились из Уссурийска на рыбалку в Надеждинский район. Вечером они перестали выходить на связь. Начались поиски. Во вторник, 9 марта, на берегу устья реки Суйфун в Надеждинском районе обнаружено тело женщины, рядом с ней на льду образовалась полынья. Спасатели подняли со дна реки тела трех детей 2013, 2006, 2007 года рождения.

В среду, 10 марта, спасатели продолжат поиски тела мужчины.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" информированный источник, на месте работают водолазы, сотрудники правоохранительных органов.