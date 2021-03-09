Космонавты во вторник нанесут герметик на вторую трещину на МКС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции во вторник приступит к герметизации второй трещины в модуле "Звезда" на МКС, сообщили в пресс-службе ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Сегодня Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков под руководством специалистов из подмосковного ЦУПа зачистят поверхность в области негерметичности и нанесут первый слой герметика", - сообщили в пресс-службе.

Накануне, 8 марта, космонавты проработали с наземными специалистами план ремонтно-восстановительных работ.

4 марта заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), что экипаж МКС приступит к герметизации второй трещины на станции на этой неделе. "Со второй мы начнем работать с 8 на 9 марта", - сказал Гидзенко.

Ранее трещину заклеили специальной армированной заплаткой. Члены экипажа просверлили два отверстия по краям трещины, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. Затем экипаж очистил место утечки спиртовой салфеткой и покрыл специальной смесью на основе герметалла.

Трещины на МКС

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года, ее заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на станции уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Ранее РКК "Энергия" сообщала, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на космической станции из-за появившейся трещины заявил, что одна из возможных причин этого повреждения - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.