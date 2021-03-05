Космонавты поставят армированную накладку на трещину на МКС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Экипаж МКС покроет трещину на станции третьим слоем герметика и поставит специальную накладку, сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Под руководством специалистов Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС космонавт Сергей Рыжиков подготовит поверхность перед тем, как покрыть ее герметиком, нанесет его и установит накладку на предполагаемое место трещины, сообщили в пресс-службе.

После установки накладки космонавтам предстоит покрыть ее еще одним слоем герметика.

Накануне, 4 марта, члены экипажа просверлили два отверстия по краям трещины. Это было необходимо для того, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. После выполнения сверления экипаж очистил место утечки спиртовой салфеткой и покрыл специальной смесью на основе герметалла.

По словам представителя ЦУП, специальная смесь будет застывать на протяжении полутора часов, после чего трещину покроют каптоновой лентой и поставят заплатку.

В четверг пресс-служба РКК "Энергия" сообщила, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

В среду, 3 марта, космонавт Рыжиков провел совместный осмотр трещины вместе с астронавтом NASA Шэннон Уолкер.

1 марта экипаж провел тренировку по герметизации трещины на МКС. Экипаж потренировался на специальной металлической пластине по видеоинструкции, которую им прислали специалисты РКК"Энергия", отработавшие тот же процесс на Земле.

Трещины на МКС

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года с помощью чаинок и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на станции.

Еще одно вероятное место расположения трещины располагается под трубой. В среду экипаж попытался покрыть его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха. После того, как сделать это не удалось из-за труднодоступности участка, Рыжиков обследовал его с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Накануне в РКК "Энергия" заявили, что срок работы станции планируется продлить до 2028 года. Об этом сообщил заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения корпорации Юрий Гидзенко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.