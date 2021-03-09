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Профессор-экономист СПБГУ выдвинут в совет директоров "Группы ЛСР"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Основной владелец и гендиректор ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов выдвинул в новый состав совета директоров компании Александра Погорлецкого, доктора экономических наук и профессора СПбГУ. Он заменит в совете замгендиректора группы Евгения Яцышина, если за это проголовуют акционеры.

Молчанов также предложил переизбрать в новый совет Дмитрия Гончарова (председатель действующего совета), Игоря Левита (первый заместитель гендиректора компании, в 2006-2010 годах - глава группы) и Наталью Никифорову (независимый член совета), сообщила компания.

"Выдвижение Александра Погорлецкого в качестве кандидатуры на позицию члена совета директоров связано с плановой ротацией и соблюдением на уровне совета директоров разумного баланса между компетенциями оперативного управления бизнесом и стратегическим видением. Как известно, господин Погорлецкий - видный ученый, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета", - уточнили "Интерфаксу" в группе.

"Да, действительно, меня номинировали в новый состав совета директоров ЛСР. Развернутый ответ о направлениях деятельности в совете директоров буду готов дать в случае избрания", - подтвердил Погорлецкий.

В материалах СПбГУ говорится, что Погорлецкий закончил экономический факультет университета в 1993 году по специальности "Политическая экономия", квалификация - "Экономист. Преподаватель экономических дисциплин". В сфере его научных интересов находятся международное налогообложение, экономика зарубежных стран, международный бизнес, международный и сравнительный менеджмент.

Группа акционеров компании - Prosperity Quest Fund, Russian Prosperity Fund и Prosperity Russia Domestic Fund Limited - предложила переизбрать в новый совет Виталия Подольского (независимый директор, партнер британского Chesterfield Fund) и Александра Присяжнюка (независимый директор).

Действующий совет директоров предложил переизбрать в новый состав Андрея Молчанова и Егора Молчанова (генеральный директор "ЛСР. Недвижимость - Москва").

Дата годового собрания акционеров компании пока не объявлена.

Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.

Фондам Prosperity Capital Management Limited, Prosperity Capital Management (UK) Limited, Russian Prosperity Fund, Prosperity Quest Fund, Prosperity Cub Fund, Prosperity Russia Domestic Fund Limited и Prosperity Capital Management Sicav в совокупности принадлежат 6,24% акций, часть акций находится у менеджмента группы, free float составляет 41,74%.

Андрей Молчанов Александр Погорлецкий Группа ЛСР СПбГУ

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