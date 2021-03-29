Группа ЛСР занялась строительством коттеджей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" сообщило, что выходит на рынок коттеджного строительства, компания построила первый коттедж в Екатеринбурге.

До этого компания строила только многоэтажное жилье.

Теперь группа разработала типовой проект коттеджного дома. При строительстве использовались изделия, произведенные на заводе ЖБИ в Екатеринбурге (входит в состав "Группы ЛСР"). Площадь коробки жилого дома составила 131,8 кв. м. Цена за квадратный метр без учета сборки и отделочных материалов составит от 14 500 рублей. Далее ценообразование во многом будет зависеть от индивидуальных пожеланий заказчика.

"Проект придуман для поддержки индивидуального жилищного строительства, поэтому объемы строительства будут зависеть от спроса", - прокомментировали "Интерфаксу" в компании.

В группе напомнили, что собственное производство позволяет ей производить изделия любых форм.

"При этом многоэтажное строительство остается нашим приоритетом", - сказали в пресс-службе.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2020 году составила 9,055 млрд рублей.