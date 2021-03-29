Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Группа ЛСР занялась строительством коттеджей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" сообщило, что выходит на рынок коттеджного строительства, компания построила первый коттедж в Екатеринбурге.

До этого компания строила только многоэтажное жилье.

Теперь группа разработала типовой проект коттеджного дома. При строительстве использовались изделия, произведенные на заводе ЖБИ в Екатеринбурге (входит в состав "Группы ЛСР"). Площадь коробки жилого дома составила 131,8 кв. м. Цена за квадратный метр без учета сборки и отделочных материалов составит от 14 500 рублей. Далее ценообразование во многом будет зависеть от индивидуальных пожеланий заказчика.

"Проект придуман для поддержки индивидуального жилищного строительства, поэтому объемы строительства будут зависеть от спроса", - прокомментировали "Интерфаксу" в компании.

В группе напомнили, что собственное производство позволяет ей производить изделия любых форм.

"При этом многоэтажное строительство остается нашим приоритетом", - сказали в пресс-службе.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2020 году составила 9,055 млрд рублей.

Группа ЛСР Екатеринбург Андрей Молчанов

Новости по теме

Новости

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Нефть начала дорожать на ожиданиях встречи ОПЕК+

Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в работе сервисов

Нефть подешевела на новостях о разблокировке Суэцкого канала

Нефть подешевела на новостях о разблокировке Суэцкого канала

Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось нефти Urals

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в понедельник утром на фоне падения нефти

Европа заканчивает рекордный сезон отбора газа из хранилищ. Обзор

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');