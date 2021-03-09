Володин обсудит тему цифрового суверенитета с председателем ПАСЕ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Вопрос законодательного регулирования работы IT-компаний планируется поднять в ходе визита председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса в Москву, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вопрос цифрового суверенитета становится все больше актуальным и будет правильно вынести эту тему и на встречу с председателем ПАСЕ", - сказал Володин журналистам во вторник.

Ранее сообщалось, что 15 марта в Москву с визитом приедет председатель ПАСЕ Дамс.

Володин считает, что в качестве инструментов влияния на глобальные интернет-компании в России могут использоваться применяемые в ряде европейских стран поправки в налоговое законодательство или, как это делается в некоторых других странах, статьи Уголовного кодекса, однако "надо изучить все предложения и потом тщательно обсудить".

"То, что мы видим с вами и в Фейсбуке, и Инстаграме, и других соцсетях недопустимо. Те, кто работают на территории РФ, должны понимать, что есть национальное законодательство, есть основополагающие права граждан и нарушать их мы не позволим", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, тему цифрового суверенитета планируется поднять и в ходе предстоящего визита делегации Госдумы на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Душанбе в конце марта.