Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета

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Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил блокировку публикаций российских СМИ соцсетью Facebook и заявил, что парламентарии намерены дополнительно урегулировать такие случаи в российском законодательстве.

Как напомнил Володин, которого цитирует сайт Думы в понедельник, "со стороны "Фейсбук" подобное происходит не впервые, ранее также поступали "Инстаграм" и "Твиттер".

"Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство, - сказал спикер. - Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ".

Проблема, по его словам, требует консолидации усилий парламентов мира и выработки модельных законов, которые помогут бороться с "беспределом глобальных IT-компаний - вплоть до самых серьезных мер ответственности".

"Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета", - заявил Володин.

Как сообщалось, ранее администрация соцсети Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах ряда российских СМИ информационным материалам о задержании в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы силами ФСБ России. По данным самих СМИ, Facebook отметила информацию, основанную на официальных релизах ФСБ и СК, как ложную, при этом данные проверяла украинская фактчекинговая платформа StopFake.

Роскомнадзор потребовал от соцсети восстановить доступ к материалам.