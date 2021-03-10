Министр здравоохранения Республики Алтай задержан по подозрению в коррупции
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко по подозрению в коррупции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Коваленко подозревают в получении взятки", - сказал собеседник агентства.
Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
В пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай факт задержания агентству не подтвердили, но и не опровергли.