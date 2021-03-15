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Еще двое предпринимателей стали фигурантами дела о взятках главе минздрава Алтая

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Республике Алтай предъявило обвинение еще двум предпринимателям в даче взятки арестованным главе республиканского Минздрава Сергею Коваленко и его помощнику, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее обвинения в передаче чиновникам 13 млн рублей предъявили 28-летнему гражданину Республики Казахстан и 32-летней жительнице Новосибирска.

"65-летнему жителю Барнаула и 39-летнему жителю Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере) соответственно", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, гендиректор барнаульской компании с июля по декабрь 2020 года передал чиновникам 2,6 млн рублей за преимущества, общее покровительство и помощь в победе на аукционах на поставку медоборудования для республиканской больницы.

Кузбасскому предпринимателю инкриминируют дачу взятки в 620 тыс. рублей за заключение прямых госконтрактов на поставку средств индивидуальной защиты.

Несмотря на предъявленные обвинения, предпринимателей не стали брать под стражу.

Как сообщалось, 10 марта Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова задержали по подозрению в коррупции.

По версии следствия, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков, действуя в составе организованной группы, неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах за покровительство и заключение госконтрактов.

Следственное управление СКР по Республике Алтай по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовные дела по пунктам "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере), и по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

11 марта чиновников арестовали на 2 месяца.

Республика Алтай СКР

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