Банк "Санкт-Петербург" увеличил годовую прибыль по МСФО на 37%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в IV квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза - до 4,5 млрд рублей против 2,4 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль банка за весь 2020 год составила рекордные 10,8 млрд рублей, что на 37% выше результата за 2019 год (7,9 млрд рублей).

Эти результаты оказались значительно выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост чистой прибыли банка в четвертом квартале 2020 года на 25% - до 3,0 млрд рублей, в 2020 году - на 18%, до 9,3 млрд рублей.

"Сохраняя присущую нам осмотрительность и здоровый консерватизм, мы уверенно смотрим на перспективы 2021 года", - заявил через пресс-службу председатель правления банка Александр Савельев.

Рентабельность капитала в 2020 году выросла до 12,9% с 10,2% за 2019 год. Этот показатель в IV квартале 2020 года достиг 20,3% по сравнению с 12,1% за аналогичный период 2019 года.

Чистый процентный доход в 2020 году вырос на 9,6% - до 25,5 млрд рублей, в том числе в IV квартале - на 12,9%, до 7,2 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в 2020 году составила 3,9%, увеличившись по сравнению с 3,7% за 2019 год. Этот показатель в IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года не изменился и составил 4,2%.

Чистый комиссионный доход за 2020 год составил 7,5 млрд рублей (+10,6%), включая 2,3 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года (+13,1%).

Доход от операций на финансовых рынках за 2020 год составил 2,5 млрд рублей, что на 2,3 млрд рублей выше результата 2019 года.

Отношение издержек к доходам за 2020 год составило 40,1% (44,2% за 2019 год), включая 38,2% за IV квартал 2020 года (42,9% в IV квартале 2019 года).

Активы банка на 31 декабря 2020 года достигли 730,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8,4%, за квартал - на 1,3%.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2020 году вырос на 14,4% - до 459,3 млрд рублей. При этом этот показатель в четвертом квартале 2020 года сократился на 2%. Корпоративный кредитный портфель в 2020 году вырос на 15,2% - до 344,0 млрд рублей, розничный - на 11,9%, до 110,9 млрд рублей (в том числе ипотечные кредиты выросли на 16,8%, потребительские - на 1,5%, автокредиты - на 2,0%).

Доля проблемной задолженности в 2020 году выросла до 10,4% с 9,2% в 2019 году. Уровень резерва под обесценение кредитов за год увеличился до 8,7% с 8,3%. Покрытие резервами проблемной задолженности на 31 декабря 2020 года составило 83,1% по сравнению с 90,1% по итогам 2019 года.

Отчисления в резервы за 2020 год составили 9,0 млрд рублей (+29% к 2019 году), в том числе в четвертом квартале - 1,8 млрд рублей (на уровне IV квартала 2019 года). Объем списаний за 2020 год составил 6,2 млрд рублей (3,0 млрд рублей за четвертый квартал 2020 года).

Средства клиентов на 31 декабря 2020 года составили 479,1 млрд рублей, увеличившись за год на 14,7%, за квартал - на 0,9%.

Собственные средства банка в 2020 году выросли на 11,7% - до 88,7 млрд рублей (рост за четвертый квартал на 2,5%). Капитал банка, рассчитанный в соответствии с требованиями "Базель III", в 2020 году увеличился на 6,2% - до 86,8 млрд рублей (+1,9% за IV квартал).

После публикации отчета, на старте торгов среды на "Московской бирже" акции банка "Санкт-Петербург" подорожали сразу на 4% (до 58,48 рубля за штуку). На 11:42 котировки скорректировались, рост цены составлял 2,74% (57,77 рубля).

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2020 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".