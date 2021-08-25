Квартальная прибыль банка "Санкт-Петербург" выросла в 2,4 раза

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО выросла в 2,4 раза - до 4,9 млрд рублей против 2 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль банка в I полугодии 2021 года достигла 7,3 млрд рублей, что вдвое выше прибыли за январь-июнь 2020 года (3,6 млрд рублей).

Эти результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли во II квартале текущего года в 1,8 раза - до 3,6 млрд рублей, в I полугодии - в 1,7 раза - до 5,98 млрд рублей.

"Мы ожидаем, что сохраним положительную динамику во втором полугодии, что позволит по итогам года улучшить прогноз по рентабельности капитала на горизонте действующей стратегии", - отметил первый зампред правления, главный исполнительный директор банка Павел Филимоненок.

Банк в мае уточнил прогноз по рентабельности капитала (ROAE) на 2021 год: ждет ее свыше 12%, тогда как ранее прогнозировал этот показатель на уровне 12%. В стратегии развития до 2023 года ROAE заложена на уровне 15%.

Рентабельность капитала в I полугодии 2021 года составила 16,1% по сравнению с 8,9% за январь-июнь 2020 года. Этот показатель во II квартале текущего года вырос до 21,1% по сравнению с 9,8% за аналогичный период прошлого года.

Чистый процентный доход банка до резервов в I полугодии 2021 года вырос на 6,5% - до 13,1 млрд рублей, во II квартале - на 9,4% - до 6,6 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в январе-июне текущего года увеличился на 25,4% - до 4,2 млрд рублей, включая 2,3 млрд рублей за II квартал (+38,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

Доход банка от операций на финансовых рынках в I полугодии 2021 года составил 2,1 млрд рублей против 0,4 млрд рублей дохода годом ранее. Основной составляющей результата стала прибыль от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами в размере 2,4 млрд рублей.

Отношение расходов к доходам в I полугодии 2021 года составило 38,9% (45,5% за январь-июнь 2020 года.

Активы банка на 30 июня 2021 года составили 737,8 млрд рублей, увеличившись за полугодие на 1%, за квартал - на 0,9%.

Совокупный кредитный портфель в январе-июне текущего года вырос на 10,5% - до 507,3 млрд рублей (рост за квартал составил 5,1%). Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 10,3% - до 379,6 млрд рублей, розничный - на 11,5% - до 123,7 млрд рублей.

Доля проблемной задолженности на 30 июня 2021 года снизилась до 10,1% с 10,4% на 31 декабря 2020 года. Уровень резерва под обесценение кредитов за I полугодие текущего года сократился до 8,4% с 8,7%. Покрытие резервами проблемной задолженности составило 82,6% (83,1% на 31 декабря 2020 года).

Отчисления в резервы в I полугодии 2021 года составили 4,2 млрд рублей, в том числе во II квартале - 2,0 млрд рублей. Объем списаний за январь-июнь 2021 года составил 1,6 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей во II квартале 2021 года.

Средства клиентов на 30 июня 2021 года составили 492,6 млрд рублей, увеличившись за полугодие на 2,8%, за квартал - на 1,5%.

Собственный капитал банка в январе-июне 2021 года вырос на 4,8% - до 89,8 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам второго квартала 2021 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Служба финансово-экономической информации

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