Депутаты согласились освободить чиновников от наказания за нечаянную коррупцию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственные законопроекты об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, наступивших в не зависящих от них обстоятельствах.

Законопроект № 1078992-7 предусматривает, что представителей власти освободят от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение будет признано последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого. Это могут быть обстоятельства, "находящиеся вне контроля" чиновника, депутата или судьи, а также неожиданные обстоятельства непреодолимой силы, например, стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также принимаемые государственными и муниципальными органами власти запретительные или ограничительные меры.

Признать обстоятельства не зависящими от чиновника должна будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов или аналогичный ей орган.

"Не зависящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств", - говорится в законопроекте.

Под действие законопроекта попадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, сотрудники МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, таможенники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послы и члены избиркомов.

Законопроект № 1078988-7 предусматривает расширение ранее описанной нормы на сотрудников госкорпораций и госкомпаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и фонда ОМС, а также на работников государственных внебюджетных фондов и других организаций, создаваемых на основании федеральных законов или организаций, "создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами".

Правительство внесло в Думу оба проектa 18 декабря 2020 года.