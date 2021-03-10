Что произошло за день: среда, 10 марта

Крупный интернет-сбой в России, замедление работы Twitter и законопроект о возможности избежать наказания за коррупцию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России замедлили работу Twitter. В Роскомнадзоре уточнили, что ограничения касаются только загрузки видео и фото, текстовый контент загружается по-прежнему. Решение связано с тем, что Twitter не удалил запрещенную в России информацию. Регулятор заявил, что существуют юридические основания для блокировки платформы. Три протокола в ее отношении направлены в суд.

- Утром в России произошел крупный интернет-сбой. Пользователи "Ростелекома" жаловались на отсутствие связи, сайты госструктур перестали загружаться, возникли проблемы и у крупных сервисов, включая YouTube. В Минцифры и "Ростелекоме" подчеркнули, что сбой не был связан с замедлением работы Twitter. Роскомнадзор сообщил о сбое в работе центра обработки данных в Страсбурге.

- Россия и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую". По итогам церемонии Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ближайшее время встретиться "с глазу на глаз".

- В Госдуме утвердили кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Минске. Ожидается, что он сменит Дмитрия Мезенцева, который, по данным источника, может быть назначен госсекретарем Союзного государства.

- Чиновников могут освободить от ответственности за коррупцию в ситуациях, не зависящих от них. Госдума приняла соответствующие законопроекты в первом чтении.

- В Пензенской области предотвратили планировавшийся школьником теракт. В апреле этого года 16-летний подросток собирался устроить стрельбу в своей школе. Его отправили под домашний арест.

- "Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ.

- Путин заверил, что россиянам не будут мешать отдыхать за границей. При этом он отметил сложную ситуацию с коронавирусом в странах, где традиционно отдыхают граждане России. Внутри страны за минувшие сутки зарегистрированы 9 079 случаев заражения.