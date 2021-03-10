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Организатора концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали на 300 тыс. руб.

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи оштрафовал ООО "Ангелы А" за нарушение санитарных норм во время концерта музыканта Моргенштерна в период пандемии COVID-19.

"Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и назначил наказание ООО "Ангелы А" в виде административного штрафа в размере 300 тыс. руб.", - подчеркивает пресс-служба.

Отмечается, что 8 января текущего года в Сочи на сцене "WOW Arena" во время проведения культурного мероприятия с участием музыканта Моргенштерна персонал и большинство зрителей в условиях длительного пребывания в закрытом помещении находились без масок. Социальная дистанция не соблюдалась, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в среду.

По данным нарушениям возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Материалы административного расследования были переданы в суд.

Сочи Моргенштерн

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