Моргенштерн оштрафован на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы назначил рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерну) наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств в текстах его песен. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Моргенштерн участвовал в заседании лично.

Его защита настаивала на невиновности артиста.

"Мы просим суд не использовать крайнюю меру в виде приостановления деятельности индивидуального предпринимателя (ИП), потому что это нанесет существенный материальный вред и не столько Алишеру, а тем организациям и людям, которые имеют с ним договорные отношения", - сказал адвокат Сергей Жорин в ходе судебного разбирательства.

Сам рэпер поддержал своих адвокатов и заявил: "Мы с вами все прекрасно понимаем, что и зачем делается и кому это надо. Насчет наказания, пожалуйста, не делайте большое наказание. (...) Вы же понимаете прекрасно, это даже не я пою, и также мы с вами понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение, и это главное".

В суде были прослушаны песни Моргенштерна. "Самая важная фраза в треке – "Я люблю свою страну". Про траву не я пел", - отметил рэпер.

Весной 2021 года общественная организация "Лига безопасного интернета" обратилась в генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении певца на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. После этого Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело в отношении Моргенштерна.

Претензии полиции к артисту связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". Изначально Моргенштерн был привлечен как физическое лицо, однако впоследствии протокол по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета) был составлен на него как на индивидуального предпринимателя.

Вину он не признал.