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Путин поручил проработать поддержку производителей масличных на Дальнем Востоке с учетом ВТО

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил ведомствам проработать вопрос о поддержке производителей масличных культур на Дальнем Востоке с учетом требований ВТО.

Вопрос возник после того, как министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил о необходимости моратория на экспортные пошлины на масличные культуры, прежде всего на рапс, в регионе.

На это глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что невозможно вводить экспортные пошлины с одной части страны и не вводить с другой. Он высказал опасения, что "тут нас не поймут в ВТО".

"Может, вопрос мы трансформируем в то, что производителями рапса Дальнего Востока будут выплачиваться субсидии из федерального бюджета, поскольку, действительно, транспортировать рапс достаточно дорого в восточную часть страны - железнодорожные тарифы экономику существенно ухудшают", - сказал он.

Решетников также сообщил, что Минэкономразвития прорабатывает вопрос о демпфере на растительное масло по аналогии с тем, что будет действовать на зерновом рынке.

"Конечно, нам не нужно подставляться под ВТО, но надо посмотреть, субсидии эти – деньги. Надо проработать это с Минфином. Во-вторых – это избавляет нас от разговоров с ВТО на эту тему?" - спросил президент.

Глава Минэкономразвития заверил, что "по сельскому хозяйству это в соответствии с рамками ВТО", предел ограничений по поддержке отрасли еще не достигнут.

"Хорошо, я услышал", - сказал Путин.

В свою очередь вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что введение экспортной пошлины на сою позволило загрузить мощности Амурского МЭЗа, которые раньше были недозагружены.

Экспортные пошлины на масличные культуры действуют в рамках мер по стабилизации ценовой ситуации на продовольственном рынке. С 9 января по 30 июня 2021 года пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну, действует на подсолнечник и рапс, с 1 февраля по 30 июня такая же пошлина введена и на экспорт соевых бобов.

Дальний Восток является ведущим производителем сои и рапса в РФ.

Владимир Путин Дальний Восток

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