Источник сообщил о возможном повышении пошлины на масличные культуры до 50%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россия с 1 июля 2021 года может повысить экспортную пошлину на подсолнечник, рапс и сою до 50%, но не менее 320 евро за тонну, сообщил "Интерфаксу" источник на масложировом рынке.

В таком же размере может быть установлена пошлина и на масличный лен.

Этот вопрос выносится на заседание рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию и ответным мерам во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле РФ, которое состоится в четверг.

В настоящее время экспортная пошлина на подсолнечник, рапс и сою составляет 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она действует до 30 июня текущего года.

Кроме того, на заседании планируется обсудить вопрос о введении демпферного механизма при экспорте подсолнечного масла. Его детали пока обсуждаются. В целом он может быть похож на зерновой демпфер, отметил источник.

Как заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, демпфер по подсолнечному маслу может быть введен не раньше начала нового сезона (по масличным сезон начинается в сентябре).

Механизм зернового демпфера начнет действовать 2 июня 2021 года. Он включает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.