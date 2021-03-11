Пожар на владимирском заводе локализован на 800 кв. метрах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пожар в производственном здании ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева" ("ЗиД") в Коврове Владимирской области локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание локализовано на площади 800 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило около 5:30 четверга. По предварительным данным, на момент пожара людей в здании не было. Первоначальном площадь пожара составляла 300 кв. м.

ОАО "Завод им.В.А. Дегтярева" производит продукцию оборонного и гражданского назначения: стрелково-пушечное, противотанковое и зенитное вооружение, системы управления огнем, мототехнику, упаковочное оборудование, светодиодную продукцию.