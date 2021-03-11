В Коврове загорелось здание завода

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пожарные во Владимирской области ликвидируют возгорание в производственном здании ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева" ("ЗиД", Ковров).

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 5:30. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление на третьем этаже железобетонного здания. По предварительным данным, на момент пожара в людей в нем не было. Предварительная площадь возгорания - 300 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают 18 единиц техники и 50 человек личного состава.

ОАО "Завод им.В.А. Дегтярева" производит продукцию оборонного и гражданского назначения: стрелково-пушечное, противотанковое и зенитное вооружение, системы управления огнем, мототехнику, упаковочное оборудование, светодиодную продукцию.