Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:24Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

В Коврове загорелось здание завода

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пожарные во Владимирской области ликвидируют возгорание в производственном здании ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева" ("ЗиД", Ковров).

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 5:30. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление на третьем этаже железобетонного здания. По предварительным данным, на момент пожара в людей в нем не было. Предварительная площадь возгорания - 300 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают 18 единиц техники и 50 человек личного состава.

ОАО "Завод им.В.А. Дегтярева" производит продукцию оборонного и гражданского назначения: стрелково-пушечное, противотанковое и зенитное вооружение, системы управления огнем, мототехнику, упаковочное оборудование, светодиодную продукцию.

Владимирская область Ковров

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 11 марта

Госдума введет штраф для СМИ за умолчание о запрете террористических организаций

Госдума введет штраф для СМИ за умолчание о запрете террористических организаций

Что произошло за день: среда, 10 марта

Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter

Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter

Российские военные получили партию новых танков Т-90М

Российские военные получили партию новых танков Т-90М

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 3,4% в апреле

ЦБ вскрыл первый сговор телеграм-манипуляторов торгами

ЦБ вскрыл первый сговор телеграм-манипуляторов торгами
Пандемия коронавируса

Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей

Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей

Google заплатил штраф в 3 млн руб. за запрещенные сайты в поиске

Попова допустила рост случаев COVID со снятием ограничений для пожилых

Попова допустила рост случаев COVID со снятием ограничений для пожилых
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');