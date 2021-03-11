В метро Петербурга полностью прекращено движение по зеленой ветке

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На зеленой (третьей) линии метро Петербурга полностью остановлено движение поездов, сообщили в четверг в метрополитене.

"С 9:21 движение по kинии 3 не осуществляется, станции закрыты для входа пассажиров", - говорится в сообщении метро в телеграм-канале.

Ранее комитет по транспорту сообщил, что в 8:31 по техническим причинам была закрыта для пассажиров станция метро "Маяковская", с 8:59 закрыто движение на третьей линии на участке от станции "Василеостровская" до станции "Площадь Александра Невского". Движение от "Площади Александра Невского 1" в сторону "Василеостровской" сохранялось. Также были на вход закрыты станции "Беговая", "Приморская", "Василеостровская", "Площадь Александра Невского 1".

Очевидцы сообщают, что на станции "Маяковская" в тоннеле загорелся кабель. Согласно опубликованным фотографиям, на станции наблюдалось сильное задымление.

В пресс-службе управления МЧС по Петербургу сообщили, что идет проверка.