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Причиной сбоя в метро Петербурга стало короткое замыкание семафора

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Работу станций зеленой (третьей) линии метрополитена Санкт-Петербурга утром в четверг нарушило короткое замыкание на семафоре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в районе станции метро "Маяковская" произошло короткое замыкание без горения в соединительной муфте семафора.

Аварийные работы проводила бригада метрополитена.

Информацией о причинах инцидента из официальных источников "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, в четверг около 9:00 по техническим причинам движение по зеленой ветке было остановлено сначала частично, затем полностью; станции закрывали для входа пассажиров. В 9:34 движение поездов и работу станций восстановили.

Очевидцы сообщали, что на станции "Маяковская" загорелся кабель в тоннеле. Согласно опубликованным фотографиям, на станции наблюдалось сильное задымление.

Петербург

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