СКР начал проверку после жалоб о дефиците инсулина в аптеках Хакасии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Следователи СКР начали проверку данных прокуратуры Хакасии о том, что чиновники регионального Минздрава не успели вовремя провести аукцион по закупке инсулина для льготников. Об этом сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за своевременное проведение закупок.

Прокуратура Хакасии 10 марта сообщила, что прокурорская проверка выявила нарушения федерального закона 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": чиновники вовремя не провели аукцион по закупке инсулина.

В адрес главы республики Валентина Коновалова внесено прокурорское представление с требованием устранить нарушения.

9 марта о многочисленных жалобах диабетиков, которые не смогли вовремя получить инсулин, написал в соцсетях лидер регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгений Мамаев. Он сообщил, что ОНФ в связи с этим пожаловался в прокуратуру, и добавил, что проблема возникает не впервые.

В феврале 2020 года начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава Хакасии Ирина Толмашова говорила местному изданию "19Rus", что поставщики лекарств не хотят сотрудничать с министерством, поскольку у региона образовалась просроченная кредиторская задолженность.