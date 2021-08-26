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Росздравнадзор опроверг дефицит "Метотрексата" в регионах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В регионах достаточно препарата "Метотрексат", необходимого для лечения ревматических заболеваний, заявили в пресс-службе Росздравнадзора. Так там отреагировали на публикацию "Ведомостей" о начавшемся в августе дефиците этого лекарства, необходимого для хронических больных.

По данным Росздравнадзора, с начала 2021 года в гражданский оборот в России поступило более 2,52 млн упаковок препарата в виде раствора для инъекций с активным действующим веществом метотрексат, при том что за весь 2019 год в оборот было введено более 2,56 млн упаковок.

По данным RNC Pharma, за первые семь месяцев 2021 года фармацевтические компании поставили на российский рынок 2,2 млн упаковок раствора, 48% из них приходится на поставки Sandoz ("Метотрексат-Эбеве"), пишут "Ведомости".

О нехватке в продаже зарубежных препаратов для лечения ревматических заболеваний "Ведомостям" сообщила вице-президент Российской ревматологической ассоциации "Надежда" Полина Пчельникова, напомнив, что "Метотрексат" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Она связала возникший дефицит с тем, что антиревматические лекарства активно используют для лечения коронавирусной инфекции.

У 2-2,5 млн человек, которые постоянно принимают метотрексат, во время перебоев с поставками могут начаться обострения с возможным поражением легких, сердца, печени, в том числе осложнения из-за COVID-19, отметила Пчельникова.

Представитель российского офиса Sandoz Александр Алексеев подтвердил, что на российских складах нет раствора для инъекций "Метотрексат-Эбеве". Сбой в поставках он объяснил тем, что австрийский завод-производитель сменил форму собственности и вынужден менять упаковку лекарств.

Росздравнадзор коронавирус Sandoz Полина Пчельникова Надежда

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