В России предложили изменить тарифную политику техосмотра

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Совете Федерации разработали поправки, меняющие принцип формирования тарифов на техосмотр с введением базовой цены и ценового коридора по аналогии с ОСАГО и лишающие Российский союз автостраховщиков (РСА) функции аккредитации операторов ТО в пользу Федеральной службы по аккредитации, чтобы исключить возможность коррупции, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Автор поправок глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов ("Единая Россия") отметил в пояснительной записке к инициативе, что основная задача страховщиков - это "защита прав потерпевших на возмещение вреда здоровью или имуществу при использовании транспортных средств", а техосмотр - это "несвойственная" для союза функция. По его мнению, в итоге "производственные аспекты деятельности операторов остаются вне сферы контроля", что ведет к "созданию недобросовестной конкуренции, распространению фальсификации сведений о проведении ТО". Кутепов полагает, что передача аккредитации, без которой операторы ТО не имеют права работать, Федеральной службе по аккредитации позволит "исключить коррупционную составляющую". Кроме того, автор законопроекта посчитал, что благодаря передаче этой функции федеральный бюджет сможет получать ежегодно от 255 млн руб.

Что касается тарифа ТО для автовладельцев, Кутепов предложил ввести систему по аналогии с ОСАГО: базовый тариф и допустимый ценовой коридор. Конкретные цифры планируется рассчитать позднее. Сейчас же, как напоминает газета, власти в регионах используют методику 2012 года, которую операторы считают устаревшей и не дающей установить справедливый тариф (от 300 до 1 тыс. руб. в зависимости от субъекта федерации).

"Коммерсантъ" пишет, что в РСА поддержали тарифные предложения сенатора, однако предложенный им порядок аккредитации операторов, по мнению страховщиков, может привести к подорожанию этих услуг, из-за чего часть игроков уйдет с рынка.