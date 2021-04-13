ГИБДД предупредила об отсутствии защиты фотографий машин при техосмотре

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ГИБДД предупредила Минтранс, что фотографии машин, прибывающих на техосмотр, которые делаются по новым правилам и передаются в полицейскую базу данных, ничем не защищены, пишет "Коммерсантъ". В инспекции считают, что этим могут воспользоваться мошенники и подделать снимки.

С 1 марта машину фотографируют на пункте техосмотра. В соответствии с приказом Минтранса, снимок также должен содержать координаты, совпадающие с расположением пункта. Данные проверяются в тот момент, когда технический эксперт с помощью своей электронной подписи формирует карту в информационной системе техосмотра ЕАИСТО МВД. За счет этого фотографирования ГИБДД планировала исключить схемы, когда машина на проверку не приезжает, а диагностическая карта на нее все равно оформляется.

Издание ссылается на письмо замначальника ГИБДД Николая Шеюхина в министерство. Он указал, что введенные требования не предусматривают защиту загружаемых в базу фотографий техническими или программными средствами.

"Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса №97", - предупредил Шеюхин.

В Минтрансе на запрос газеты оперативно не ответили.

Подделать координаты на снимке легко, для редактирования метадданных фотографии есть десятки программ, рассказал изданию руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline company Сергей Трухачев. Он добавил, что есть и много возможностей загрузить фейки в систему.

По сведениям координатора "Синих ведерок" Петра Шкуматова, мошенники могут и за деньги отогнать машину на пункт техосмотра и сфотографировать, не проходя проверку.

По данным "Коммерсанта", с 1 марта расценки на "техосмотр онлайн" с оформлением диагностической карты в сети выросли с 650-1000 рублей до 1500-2000 рублей. Для оформления карты автовладельца теперь просят к обычному набору информации еще две фотографии машины с отсутствием отражений и минимумом заднего фона.

Из 5000 зарегистрированных операторов техосмотра имеют помещение и оборудование только в пределах 1500, остальные - "жулье, брокеры и агенты, торгующие картами", считает гендиректор союза "Техэксперт" Сергей Зайцев. Замдиректора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов считает, что операторы могут сами бороться с мошенниками: отслеживать в ЕАИСТО подозрительные фотографии или пункты, где оформлено слишком много карт за день, и жаловаться в МВД.

По "признакам нарушений правил проведения ТО, допущенных операторами" с 1 марта уже возбуждено более сотни административных дел, сообщили в пресс-центре МВД.