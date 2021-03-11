В Махачкале окружили открывшего огонь боевика

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Махачкале проводится спецоперация, поскольку там в частном доме обнаружили предполагаемого боевика, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ему предложили сложить оружие и сдаться, он в ответ открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, сказал представитель НАК.

"Силы правопорядка принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу", - добавил он.

По его словам, в четверг спецслужбы получили информацию, что в городе сторонник международных террористических организаций готовит преступление террористической направленности. Чтобы его предотвратить, начальник УФСБ Дагестана решил провести контртеррористическую операцию и ввести режим КТО в Советском районе города.

Ранее стало известно, что режим КТО ввели в 10:15.