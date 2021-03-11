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В Махачкале уничтожили открывшего стрельбу боевика

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Боевик, планировавший теракт и открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов в Махачкале, нейтрализован, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) в четверг.

Предполагаемый террорист был убит в четверг в ходе контртеррористической операции, заявили в НАК. На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника".

По данным комитета, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка в ходе спецоперации нет.

Утром в четверг в Махачкале был введен режим контртеррористической операции после того, как боевик открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Спецслужбы установили, что он готовился к совершению преступлений террористической направленности.

Махачкала Дагестан НАК

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