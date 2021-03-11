В Приморье возбуждено дело в отношении двух иеговистов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Лесозаводске мужчина и женщина стали фигурантами уголовного дела об участии в деятельности экстремистской организации, запрещенной в России ("Свидетели Иеговы"). Об этом сообщило приморское управление СК.

По версии следствия, они с января 2018 года по май 2020 года участвовали в деятельности местной ячейки этой организации и вовлекали в нее других. Им вменяют ч.1.1 ст.282.2 УК (вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности экстремистского сообщества ).

Верховный суд в апреле 2017 года по иску Минюста признал российскую организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил ее деятельность.