Сотрудник завода "Ростеха" осужден условно за разглашение коммерческой тайны

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ковровский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику АО "Ковровский электромеханический завод" (КЭМЗ, Владимирская область, входит в "Ростех") за разглашение коммерческой тайны предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Мужчина с 2016 года по 2019 год работал начальником коммерческо-сбытового отдела и имел доступ к техническим документам, составляющим коммерческую тайну. Он передал своему знакомому документацию технологического процесса и ремонта комплектующих вооружения и военной техники. За это он получил около 590 тыс. рублей.

Суд признал бывшего сотрудника предприятия виновным по части 7 статьи 204 (коммерческий подкуп) и части 3 статьи 183 УК РФ (разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, из корыстной заинтересованности).

Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 957 тыс. рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях.

АО "Ковровский электромеханический завод" было создано в 1993 году и специализируется, в том числе на изготовлении мини-погрузчиков, функциональных фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, прицепных и возимых гидравлических подъемников, гидростатических трансмиссий и тракторов. Предприятие входит в интегрированную структуру госкорпорации "Ростех" и АО "НПО "Высокоточные комплексы".