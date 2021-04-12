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Шесть начальников поездов предстанут перед судом за коммерческий подкуп в Новосибирске

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по шести уголовным делам в отношении начальников пассажирских поездов, обвиняемых в коммерческом подкупе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По материалам дела, обвиняемые в 2015 - 2018 гг. передавали ревизору ОАО "Федеральная пассажирская компания" деньги за незаконное предоставление им информации о планируемых ревизиях на пассажирских поездах сообщением "Тында - Кисловодск", "Нерюнгри - Москва", или об отсутствии таковых.

Общий размер переданного незаконного денежного вознаграждения составил более 200 тысяч рублей.

Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд города Новосибирска.

Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР сообщает, что в отношении должностного лица АО "ФПК" возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа за незаконные действия), по которому производство предварительного расследования продолжается.

В ходе следствия обвиняемые вину в совершенных преступлениях признали в полном объеме.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на станции Новосибирск, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Новосибирск

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