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Экс-юриста петербургского парламента лишили водительских прав

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья Центрального района Петербурга привлек к административной ответственности бывшую сотрудницу Законодательного собрания города Анну Довгалюк за отказ от медосвидетельствования на опьянение.

Объединенная пресс-служба судов северной столицы в четверг сообщает, что Довгалюк наказана штрафом в 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на 1,5 года.

В суд девушка не явилась.

Согласно материалам дела, утром 23 января Довгалюк села за руль автомобиля Mercedes с признаками опьянения: сотрудники ГИБДД, в частности, заметили, что ее речь была невнятной, а изо рта пахло спиртным. Проходить проверку на трезвость она отказалась. В отношении правонарушительницы был составлен протокол об отказе от медосвидетельствования на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ).

По данным источника "Интерфакса", встрече Довгалюк с дорожной полицией предшествовало ДТП: 23-летняя девушка не успела затормозить на светофоре на Херсонской улице и врезалась в автомобиль. Никто не пострадал.

Довгалюк работала юристом в Законодательном собрании Петербурга. После аварии девушку уволили.

Довгалюк называла себя "общественным активистом, выступающим за права женщин и против дискриминации в любой ее форме". Известна в Петербурга феминистскими акциями в метро, которые устраивала до трудоустройства в городской парламент.

Петербург ГИБДД

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