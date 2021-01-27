Юристку петербургского парламента уволили после пьяного ДТП

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сообщил об увольнении парламентского юриста Анны Довгалюк после пьяного ДТП в центре города.

"Я всегда говорил, что скомканную репутацию никаким утюгом не разгладить. Поэтому у нас все очень коротко, и дистанция (между проступком и реакцией - ИФ) небольшая. Утром произошло (ДТП - ИФ), в 9:00 я подписал распоряжение об увольнении, вот и все", - сказал Макаров журналистам в среду.

"Какой бы юрист профессиональный не был, Законодательное собрание Санкт-Петербурга - зона трезвости. Каждый сотрудник должен своим личным примером укреплять авторитет Законодательного собрания. Поэтому очень короткий ответ: она была уволена сразу, через несколько часов. Пусть сотрудники правоохранительных органов разбираются. Я считаю, что отказ от обследования на наличие (в крови) алкоголя - это вызов сотрудникам полиции", - подчеркнул спикер Заксобрания.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 23 января утром на улице Херсонской 23-летняя девушка, управляя автомобилем Mercedes, не успела затормозить на светофоре и врезалась во впереди стоящую машину. Никто не пострадал.

В группе общественного проекта "Дорожный инспектор" "ВКонтакте" уточнялось, что за рулем Mercedes находилась Довгалюк. Сотрудники ГИБДД отметили у нее "явные признаки алкогольного опьянения", но пройти медицинское освидетельствования девушка отказалась.

В отношении нарушительницы составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения"), машину забрали на спецстоянку. К публикации была приложена видеозапись с места ДТП, где зафиксирован в том числе процесс оформления протокола и отказ девушки от медосвидетельствования.

Довгалюк называет себя "общественным активистом, выступающим за права женщин и против дискриминации в любой ее форме". Известна в Петербурге феминистскими акциями в метро, которые устраивала до трудоустройства в городской парламент.