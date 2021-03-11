Сенаторы предложили следить за виноторговцами из космоса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект группы сенаторов, который позволит федеральным ведомствам следить через космические спутники за тем, чтобы компании соблюдали правила алкогольного регулирования при помощи снимков из космоса.

Законопроект № 1084643-7 с поправками в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя был внесен в Думу в декабре 2020 года.

Действующие законы предусматривают, что конттроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции может быть федеральным и региональным.

Федеральный контроль включает в себя контроль за лицензированием, за соблюдением обязательных требований и технических регламентов, за использованием основного технологического оборудования. В сферу регионального контроля входит лицензионный контроль, надзор за розничной продажей, за представлением деклараций об объеме розничной продажи и деклараций об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции.

В рамках своих компетенций должностные лица могут запрашивать у организации, крестьянского (фермерского) хозяйства и ИП информацию в письменной форме на основании мотивированного запроса; посещать объекты и проводить обследования используемых организациями помещений, зданий, сооружений, земельных участков, технических устройств (только при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа о назначении проверки); выдавать предписания об устранении выявленных нарушений; составлять протоколы об административных правонарушениях; направлять материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел; проводить контрольную закупку без предварительного уведомления.

Внесенный законопроект предлагает расширить полномочия федеральных органов и разрешить им наблюдать за соблюдением обязательных требований в области производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе экспорта), хранения и перевозок алкоголя с использованием таких способов фиксации доказательств, как фотосъемка и видеозапись, результаты дистанционного зондирования Земли из космоса. Так следить предлагается за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Региональным чиновникам он предлагает разрешить использовать государственные информационные системы для контроля за виноделами и виноторговцами.

Использовать спутниковые снимки для контроля за этим бизнесом в 2020 году предлагало Росалкогольрегулирование. "Дистанционное зондирование Земли, а именно спутниковые снимки предприятий, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, позволяет объективно фиксировать признаки незаконной деятельности", - говорилось в презентации ведомства.

Депутаты могут рассмотреть законопроект в первом чтении 16 марта. В случае принятия он вступит в силу через десять дней после опубликования.